Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - drei leichtverletzte Personen nach Auffahrunfall

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 17.05.2025, gegen 12.55 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Wetteraner mit seiner 14-jährigen Beifahrerin die Hattinger Straße in seinem Pkw Nissan. Aufgrund des Rückstaus einer Lichtzeichenanlage musste er halten. Ein 27-jähriger Schwelmer fuhr gemeinsam mit seiner 2-jährigen Beifahrerin in seinem Pkw BMW hinter dem 40 Jährigen und bemerkte dessen Halten nicht rechtzeitig. Bei dem daraus resultierendem Auffahrunfall wurden der 27 Jährige, die 14 Jährige und die 2 Jährige leicht verletzt. Alle drei verletzten Personen wurden einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt.

