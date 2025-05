Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - schwerverletzter Kradfahrer nach Vorrangsunfall

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 17.05.2025, gegen 15.55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Sprockhöveler die Strückerberger Straße mit seinem Krad Harley-Davidson. Ihm entgegen kam ein 52-jähriger Ennepetaler in seinem Pkw Skoda. Der 52 Jährige beabsichtigte nach links in die Hembecker Talstraße abzubiegen, wobei er verkehrsbedingt auf der Spur des 28 Jährigen halten musste. Der 28 Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei wurde er schwerverletzt und nach der Erstversorgung vor Ort einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt.

