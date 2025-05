Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Gemeinsame Kontrolle mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM)

Schwelm (ots)

Kräfte der Fachdienststelle Verkehr der Polizei des Ennepe Ruhr Kreises führten am 15.05.2025, in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr, eine gemeinsame Kontrolle mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) auf der Talstraße in Schwelm durch. Im Rahmen der Kontrolle standen Überprüfungen in Bezug auf Sozialvorschriften, sowie lizenzrechtliche Angelegenheiten im Fokus der eingesetzten Kräfte. Insgesamt wurden 11 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Eine Untersagung der Weiterfahrt wurde ausgesprochen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell