POL-GÖ: (62/2025) Bushaltestelle in Grone erneut beschädigt - Rund 1.000 Euro Schaden, Täter unbekannt

Göttingen, Stadteil Grone, Deisterstraße Zwischen Freitag, 7. Februar, 00.00 Uhr, und Samstag, 8. Februar 2025, 19.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - An der Deisterstraße im Göttinger Stadtteil Grone haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (07./08.02.2025) die Verglasung einer Bushaltestelle auf bislang unbekannte Weise erheblich beschädigt. Der verursachte Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Haltestelle bereits zweites Mal betroffen

Die Bushaltestelle "Elmweg" an der Deisterstraße in Höhe des Jonaplatzes ist damit bereits zum zweiten Mal das Ziel von Sachbeschädigern. Erst am Neujahrsabend (01.01.25) hatten Unbekannte durch gezündete Pyrotechnik Schäden an der Verglasung und der Sitzbank verursacht.

Sachdienliche Hinweise zur Tat vom letzten Wochenende nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

