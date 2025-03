Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall aufgrund ungesicherter Ladung

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L550 in Richtung Weiler, an dem ein 59-jähriger VW Touran Fahrer und ein 59-jähriger Mercedes C-Klasse Fahrer beteiligt waren.

Der 59-Jährige befuhr mit seinem VW Touran und einem Anhänger zunächst die Schwarzwaldstraße in Sinsheim und dann weiter die L550 in Richtung Weiler. Bereits im Stadtgebiet Sinsheim verlor er, ohne es zu bemerken, ein Teil seiner Ladung (Randsteine) die sich im Anhänger befand. Auf der kurvenreichen L550 verlor der VW-Fahrer weitere Ladung, welche die Fahrerseite eines entgegenkommenden Mercedes traf. Der 59-jährige Fahrzeugführer der C-Klasse wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Dieser begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Mercedes C-Klasse war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Sinsheim. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

