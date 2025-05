Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Falsche Paketzusteller unterwegs- Polizei warnt vor Masche

Gevelsberg (ots)

Unter dem Vorwand, dass ein Paket im Hausflur liegen würde, lockte eine weibliche Person einen 85-jährigen Gevelsberger aus der Wohnung in den Hausflur. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass ein Paket am Eingang des Mehrfamilienhauses in der Heideschulstraße liegen würde. Am Hauseingang befand sich aber kein Paket. In der Zwischenzeit ging eine weitere Person durch den Hausflur und suchte die Wohnung des Gevelsberger auf. Die Tür hatte er glücklicherweise zuvor zugezogen. Diese Masche wurde der Polizei am gestrigen Tag bekannt. Die eigentliche Tat ereignete sich bereits am 15.05.2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Die weibliche Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca.20-25 Jahre - 1,65-1,70 m - kräftige Statur - schulterlange schwarze Haare - deutsche Sprache

Die Polizei warnt deshalb vor dieser Masche. Lassen sie sich nicht unter einem Vorwand aus der Wohnung locken. Schließen sie im Zweifel ihre Wohnungstür ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell