POL-EN: Ennepetal: Täter brechen in Lotto-Geschäft ein- Tabakwaren gestohlen

Ennepetal (ots)

Über die Zwischendecke brachen unbekannte Täter am 18.05.2025, zwischen 19:25 Uhr und 19:40 Uhr, in das Einkaufszentrum in der Voerder Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Täter die Deckenplatten und konnten so in das Innere des Objekts einsteigen. Zielgerichtet durchsuchten sie die Räumlichkeiten des Lotto-Geschäfts und entwendeten Tabakwaren im mittleren vierstelligen Wert. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Erste Hinweise zu den Tätern liegen wie folgt vor:

Erste Person:

-Maske -Blaue Jacke mit weißen streifen an den Armen -Arbeits-/Gartenhandschuhe -Blaue Jeans -Dunkle Schuhe -Schlanke Statur

Zweite Person:

-Maske -Grauer Kapuzenpullover -Arbeits-/Gartenhandschuhe -Blaue Jeans -Schlanke Statur

Wie die Täter genau in den Bereich der Zwischendecke gelangten ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

