POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wehrstapel

Meschede (ots)

Am Berkeibach wurde versucht, in ein Zweifamilienhaus einzubrechen. Im Zeitraum vom 12.08.2025 um 22:00 Uhr bis zum 13.08.2025 um 14:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in eine Souterrainwohnung einzudringen. Das angegangene Fenster hielt Stand, der oder die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

