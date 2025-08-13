Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gegenstand gegen einen fahrenden Pkw geworfen

Winterberg (ots)

Aus einer Gruppe heraus warf ein bislang unbekannter Jugendlicher einen Gegenstand auf ein fahrendes Auto. Am 12.08.2025 um 22:45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Schmallenberg die B 236 aus Richtung Winterberg in Richtung Altastenberg. Kurz vor der Kreuzung Kappe / P3 sah der Autofahrer am rechten Fahrbahnrand eine Gruppe Jugendlicher stehen. Aus den acht bis zehn Personen löste sich ein mit einem schwarzen T-Shirt bekleideter Jugendlicher. Er warf einen harten Gegenstand auf das fahrende Auto. Der Schmallenberger drehte um. Er wollte die Personengruppe stellen. Die Jugendlichen rannten in den Wald hinter dem Parkplatz P3. Der Autofahrer konnte lediglich hören, dass sich die Person in niederländischer Sprache unterhielten. Eine nähere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

An dem Auto entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Das zuständige Verkehrskommissariat ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell