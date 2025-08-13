Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwer verletzte Fahrradfahrerin
Arnsberg (ots)
Auf dem Radweg an der Unterführung im Arnsberger Burgweg stürzte eine 35-Jährige mit ihrem Pedelec. Am 12.08.2025 um 15:20 Uhr befuhr eine 35-jährige Arnsbergerin den Radweg in der Verlängerung des Arnsberg Burgwegs. In der Unterführung stürzte sie aus bislang unbekannter Ursache. Sie verletzte sich schwer. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell