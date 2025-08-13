POL-HSK: Schwer verletzte Fahrradfahrerin

Meschede (ots) - In der Nacht zu Montag sind Unbekannte an der "Heinrichsthaler Straße" eingebrochen und haben Kabeltrommeln entwendet. Aktuellen Erkenntnissen nach haben sich die Täter zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr gewaltsam Zugang auf das Gelände und in die dort stehenden Container verschafft. Aufgrund der Tatbeute geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport Fahrzeuge benutzt worden sind. Die Kriminalpolizei ...

mehr