Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Container aufgebrochen, Kupfer entwendet

Brilon (ots)

Zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag, 08:20 Uhr haben Unbekannte Container am "Almerfeldweg" aufgebrochen. Nachdem sie die Container gewaltsam geöffnet haben, haben die Täter Kupfer entwendet. Aufgrund der Tatbeute ist davon auszugehen, dass die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell