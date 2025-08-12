Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firmengelände, Kabel entwendet

Meschede (ots)

In der Nacht zu Montag sind Unbekannte an der "Heinrichsthaler Straße" eingebrochen und haben Kabeltrommeln entwendet. Aktuellen Erkenntnissen nach haben sich die Täter zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr gewaltsam Zugang auf das Gelände und in die dort stehenden Container verschafft. Aufgrund der Tatbeute geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport Fahrzeuge benutzt worden sind. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

