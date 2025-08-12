Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aluminiumgerüst von Firmengelände entwendet

Sundern (ots)

Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 8 Uhr haben Unbekannte das Gerüst an der "Hanns-Martin-Schleyer-Straße" entwendet. Die Täter haben sich Zugang auf das Firmengelände verschafft und das Gerüst mitgenommen. Aufgrund der Tatbeute geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport Fahrzeuge benutzt worden sind. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell