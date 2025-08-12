PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aluminiumgerüst von Firmengelände entwendet

Sundern (ots)

Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 8 Uhr haben Unbekannte das Gerüst an der "Hanns-Martin-Schleyer-Straße" entwendet. Die Täter haben sich Zugang auf das Firmengelände verschafft und das Gerüst mitgenommen. Aufgrund der Tatbeute geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport Fahrzeuge benutzt worden sind. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Flavia Lucia Rogge
Telefon: 0291/9020-1141
E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:59

    POL-HSK: Rüttelplatte von Baustelle entwendet

    Arnsberg (ots) - Zwischen Freitag, 8 Uhr und Montag, 7 Uhr ist "Zu den Gärten" eine Rüttelplatte entwendet worden. Die unbekannten Täter haben sich Zugang in einen Container verschafft. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:56

    POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall in Nichtinghausen

    Eslohe (ots) - Montag gegen 17:35 Uhr hat ein LKW kurz vor Reiste einen Rollerfahrer überholt. Auf Höhe der Einmündung Herhagen kam der Rollerfahrer zu Fall. Der LKW hat seine Fahrt in Richtung Bremke fortgesetzt. Der 63-Jährige aus Schmallenberg ist bei dem Sturz leicht verletzt worden. An seinem Roller ist Schaden entstanden. Das Verkehrskommissariat ermittelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren