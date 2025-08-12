Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall in Nichtinghausen

Eslohe (ots)

Montag gegen 17:35 Uhr hat ein LKW kurz vor Reiste einen Rollerfahrer überholt. Auf Höhe der Einmündung Herhagen kam der Rollerfahrer zu Fall. Der LKW hat seine Fahrt in Richtung Bremke fortgesetzt. Der 63-Jährige aus Schmallenberg ist bei dem Sturz leicht verletzt worden. An seinem Roller ist Schaden entstanden. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt die Hintergründe. Dafür werden auch Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 entgegen.

