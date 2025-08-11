PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Geschäftseinbruch

Meschede (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht vom 05. auf den 06. März 2025 ist ein noch unbekannter Mann in eine Moschee in Meschede eingebrochen und hat dort Wertgegenstände entwendet. Weitere Informationen und Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/177043 Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch unter 0291/90200, per E-Mail an poststelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de oder über das Fahndungsportal gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Flavia Lucia Rogge
Telefon: 0291/9020-1141
E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

