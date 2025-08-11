Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweis zur aktuellen Vermisstensuche

Arnsberg (ots)

An der Suche nach dem vermissten 89-Jährigen in Arnsberg haben sich dankenswerterweise viele Freiwillige beteiligt. In Gruppen und einzeln durchsuchen die Bürgerinnen und Bürger das betroffene Waldgebiet im Arnsberger Wald mit hohem Engagement und abseits der Waldwege. Weil heute auch Forstarbeiter unterwegs sind, treffen die Freiwilligen auf Holzrückearbeiten, was zu nicht unerheblichen Gefahren führen kann.

Die Polizei bittet darum, den Anweisungen der Forstarbeiter Folge zu leisten und sich nicht in der Nähe deren Maschinen aufzuhalten. Spätestens ab Einbruch der Dämmerung sollten zudem Warnwesten getragen werden, weil noch immer Jagdsaison ist. Aufgrund der Trockenheit muss zudem auf das bestehende Rauchverbot im Wald hingewiesen werden.

Unser Appell soll das Engagement der Freiwilligen auf keinen Fall schmälern. Wir sind dankbar für die große Unterstützung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell