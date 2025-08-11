Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch im Glockengießerweg

Brilon (ots)

Unbekannte Täter versuchten, die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Im Zeitraum vom 09.08.2025 um 23:00 Uhr bis zum 10.08.2025 um 07:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, durch die Haustür in ein Mehrfamilienhaus im Glockengießerweg zu gelangen. Dabei beschädigten sie die Tür und hinterließen mehrere Hebelmarken. Die Haustür hielt stand. Der oder die Täter ließen von der Tat ab.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell