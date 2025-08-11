Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sundern (ots)

Am Sonntag, den 10.08.2025, gegen 20:42 Uhr kam es auf der L687 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hier befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer mit seiner 21-jährigen Sozia die Straße Am Sorpesee. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Seine Sozia wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sie wurde schwer verletzt und erlitt eine Unterschenkelfraktur. (ps)

