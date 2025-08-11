PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sundern (ots)

Am Sonntag, den 10.08.2025, gegen 20:42 Uhr kam es auf der L687 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hier befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer mit seiner 21-jährigen Sozia die Straße Am Sorpesee. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Seine Sozia wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sie wurde schwer verletzt und erlitt eine Unterschenkelfraktur. (ps)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 10:45

    POL-HSK: Vermisster 89jähriger

    Arnsberg-Neheim (ots) - Seit Samstag, 09.08.2025, 16 Uhr, wird ein 89jähriger Mann im Bereich Arnsberg-Neheim, Arnsberger Wald/ Bereich Möhnefriedhof, Grnezbereich zu Niederense vermisst. Dieser hatte sich gegen ca. 16 Uhr alleine in Richtung des Arnsberger Waldes fußläufig begeben und kehrte nicht an seine Wohnanschrift zurück. Die vermisste Person leidet unter einer beginnenden Demenz und kann daher orientierungslos sein. Zuletzt war er wie folgt bekleidet: - dunkle ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:53

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Marsberg-Canstein (ots) - Am frühen Sonntag, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 29jähriger Mann mit seinem Pkw die L 870 und kam aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 29jährige Fahrzeugführer wurde dabei leichtverletzt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:45

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Bestwig - Nuttlar (ots) - Am Samstag, 09.08.2025, 18:50 Uhr kam es auf der L776 zwischen Nuttlar und Rüthen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam ein Kradfahrer im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn an und stürzte. Der Kradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren