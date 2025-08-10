Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Vermisster 89jähriger
Arnsberg-Neheim (ots)
Seit Samstag, 09.08.2025, 16 Uhr, wird ein 89jähriger Mann im Bereich Arnsberg-Neheim, Arnsberger Wald/ Bereich Möhnefriedhof, Grnezbereich zu Niederense vermisst. Dieser hatte sich gegen ca. 16 Uhr alleine in Richtung des Arnsberger Waldes fußläufig begeben und kehrte nicht an seine Wohnanschrift zurück. Die vermisste Person leidet unter einer beginnenden Demenz und kann daher orientierungslos sein.
Zuletzt war er wie folgt bekleidet:
- dunkle Hose - braunkariertes Hemd - dunkelblaue Weste - Lesebrille - braune Wildlederschuhe
Die Suchmaßnahmen der Polizei dauern an.
