Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gabelstapler geriet in Brand

Zülpich (ots)

Am Donnerstag (7. August) geriet um 17.10 Uhr ein Gabelstapler in einer Papierfabrik in der Straße Zum Mühlengraben in Brand.

Durch die Flammen wurde ein weiterer Gabelstapler sowie ein Container beschädigt.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Euro-Bereich.

