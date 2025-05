Schramberg (ots) - Am Donnerstagabend ist es auf der Bundesstraße 462 in der Glasbachkurve zu einem Verkehrsunfall mit zwei erheblich beschädigten Autos gekommen. Gegen 18:15 Uhr war ein 31-Jähriger mit einem BMW 3er aus Richtung Sulgen in Fahrtrichtung Schramberg unterwegs, als er in der Kurve die Kontrolle ...

mehr