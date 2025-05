Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Diebstahl aus Zigarettenautomat

Jockgrim (ots)

Am 06.05.2025, gegen 05:20 Uhr, wird die Polizeiinspektion in Wörth am Rhein durch einen Passanten über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Bereich der Bahnhofstraße in Jockgrim informiert. Aus dem Automaten, welcher durch die bislang unbekannte Täterschaft mittels Hebelwerkzeug aufgebrochen wurde, wurden sämtliche Zigarettenpackungen entwendet. Die darin befindliche Geldkassette blieb nach derzeitigem Ermittlungsstand unbeschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell