Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen/B272 - Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Essingen/B272 (ots)

Am 06.05.2025 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver im Bereich der B272 bei Essingen. Hiernach befuhr ein 57-jähriger Porsche-Fahrer die B272 in Fahrtrichtung A65. Kurz vor dem Essinger Kreisel soll dieser trotz Gegenverkehr überholt haben, wodurch es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Der 57-Jährige konnte im Anschluss einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Nach Angaben des Mitteilers soll das gefährliche Überholmanöver noch von weiteren Zeugen beobachtet worden sein. Diese sind bisher namentlich nicht bekannt und könnten zur Sachverhaltsklärung beitragen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zu dem gefährlichen Überholmanöver geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

