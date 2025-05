POL-PDLD: Landau - Schulwegüberwachung

Zeiskam (ots) - Eine leichtverletzte Autofahrerin und rund 3000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag in Zeiskam. Gegen 10.10 Uhr kam es in der Hauptstraße an der Einmündung zur L540 zu einem Auffahrunfall zwischen einer 61-jährigen Autofahrerin und einem 74-jährigen nachfolgenden Traktorfahrer. Die Autofahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und wurde zur medizinischen ...

