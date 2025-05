VS-Villingen (ots) - Auf der Straße "Nordring" hat am Donnerstag der Fahrer eines silbernen Opels gegen 10:15 Uhr beim Wenden einen Unfall verursacht. Der bislang Unbekannte in einem Opel Meriva und Tuttlinger Ortskennzeichen war in Richtung Villingen unterwegs. An einer Haltebucht führte er ein Wendemanöver ...

