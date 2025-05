Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Beim Wenden Unfall verursacht - Zeugenaufruf (29.05.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Straße "Nordring" hat am Donnerstag der Fahrer eines silbernen Opels gegen 10:15 Uhr beim Wenden einen Unfall verursacht. Der bislang Unbekannte in einem Opel Meriva und Tuttlinger Ortskennzeichen war in Richtung Villingen unterwegs. An einer Haltebucht führte er ein Wendemanöver durch, ohne auf den Nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 43-jähriger VW-Fahrer musste eine Vollbremsung durchführen und nach rechts ausweichen um eine Kollision der beiden Wagen zu verhindern. Am Straßenrand prallte er jedoch gegen einen Baum und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zum Unfallverursacher, der männlich und etwa 65 Jahre alt ist, sucht die Polizei in Villingen nun Hinweise, unter der Nummer 07721 / 6010.

