Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Gegen Auto gefahren - Unfallflucht (29.05.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Straße "Goldgrubengasse" hat sich am Donnerstag, gegen 21 Uhr ein Radfahrer nach einem Unfall der Feststellung entzogen. Der Unbekannte fuhr aus der Straße "Paradiesgasse" auf die Goldgrubengasse. Dabei übersah er einen 30-Jährigen in einem Renault auf der Goldgrubengasse. Der junge Mann auf dem Fahrrad stieß gegen die Fahrertür und richtete so einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an. Statt nach dem Unfall zur Schadensregulierung beizutragen, fuhr der Jugendliche davon. Die Polizei sucht nun nach dem etwa 14-Jährigen. Er ist circa 165 Zentimeter groß, hat kurze dunkle Hasse und trug dunkle Kleidung. Unterwegs war mit einem älteren Mountainbike. Hinweise zu dem Radfahrer nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Nummer 07721 / 6010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell