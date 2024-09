Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240908 - 0887 Frankfurt - Niederrad: Brand in Hotel geht glimpflich aus

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagabend (6. September 2024) geriet in einem Hotel in der Lyoner Straße ein im Flur abgestelltes Kinderbett in Brand. Durch die automatische Feuerlöschanlage wurde der Brand bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Durch das Sprinklerwasser entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

