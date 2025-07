POL-HB: Nr.: 0444 --Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich Zeit: 09.07.2025, 0 Uhr Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Mittwoch einen Gehweg am Weserufer des Osterdeiches mit Schriftzügen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen Mitternacht fiel einer Streifenwagenbesatzung am Osterdeich auf dem Gehweg am Weserufer ein großer weißer Schriftzug auf. In einer Länge von 22 Metern und einer Breite von drei Metern wurde von ...

mehr