POL-HB: Nr.: 0441 --Schmierereien am Osterdeich--

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich Zeit: 09.07.2025, 0 Uhr

Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Mittwoch einen Gehweg am Weserufer des Osterdeiches mit Schriftzügen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen Mitternacht fiel einer Streifenwagenbesatzung am Osterdeich auf dem Gehweg am Weserufer ein großer weißer Schriftzug auf. In einer Länge von 22 Metern und einer Breite von drei Metern wurde von Unbekannten in weißer Schrift "Abolish Frontex" geschrieben. Der Polizei Bremen liegt ein Video vor, welches in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, in denen eine Gruppe von mindestens drei Personen an der Tat mitwirkten. Zwei Tatverdächtige trugen eine schwarze Hose, einer von ihnen hatte Turnschuhe in den Farben blau, grau und neongrün, der zweite trug schwarze Turnschuhe der Marke Adidas mit weißen Balken. Eine weitere Person war in einer dunkelblauen Jogginghose unterwegs, die an der Seite einen hellblauen Längsstreifen aufweist. Seine Turnschuhe waren ebenfalls von Adidas in hellgrau mit weißen Balken.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und fragt: "Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

