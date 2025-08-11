Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann widersetzt sich der Polizei nach Verkehrsdelikt in Müschede

Arnsberg (ots)

Zeugen meldeten einen 42-Jährigen aus Rheinland-Pfalz, der sich verdächtig verhielt. Am 10.08.2025 um 12:05 Uhr erhielt die Polizei in Arnsberg Kenntnis über einen Mann, der in Müschede Müllsäcke auf die Rönkhauser Straße warf. Die Müllsäcke warf er aus dem Kofferraum seines Autos, der Mäll verteilte sich auf der Straße. Dabei schrie er lautstark herum. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann beruhigen und die Straße frei räumen. Um 16:09 Uhr fiel der Mann erneut auf. Er wurde in seinem Auto sitzend und Bier trinkend gemeldet. Als die Polizei eintraf, fuhr der Mann auf den Streifenwagen zu. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Beamten den Streifenwagen quer. Das Auto des 42-Jährigen hielt an. Der Pfälzer räumte Alkohol- und Drogenkonsum ein. Er weigerte sich aber, auszusteigen. Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte der Mann aus dem Auto gezogen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

