Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1433 - Unfall zwischen Pkw und Tram

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (01.08.2025) ereignete sich in der Donauwörther Straße ein Verkehrsunfall. Eine Beteiligte wurde leicht verletzt. Gegen 20.00 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Skoda in der Donauwörther Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Eschenhofstraße bog die Frau offenbar verbotswidrig nach links ab und übersah dabei eine Straßenbahn, welche in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die 30-Jährige leicht am Arm. Alle weiteren Beteiligten blieben nach aktuellem Stand unverletzt. Am Skoda sowie an der Trambahn entstand ein Sachschaden von insgesamt gut 30.000 Euro. Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang und ermittelt gegen die 30-Jährige wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

