POL Schwaben Nord: 1432 - Polizei stellt Fahrt unter und mit Drogen fest

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (02.08.2025) hatten Streifenbeamte den richtigen Riecher. In der Zirbelstraße war ein Mann unter dem Einfluss von Drogen unterwegs und hatte zudem noch Betäubungsmittel dabei. Gegen 02.30 Uhr hielten Beamte einen 23-jährigen Autofahrer in der Zirbelstraße zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann offenbar kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte. Zudem besaß der Mann keine Fahrerlaubnis. Im Auto selber fanden die Beamten neben Cannabis auch Kokain auf und beschlagnahmten die Drogen. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Beamten auch den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Der 23-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

