POL-VK: Kraftfahrzeugdiebstahl

Elm (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 09.05.2025, 16:00 Uhr, auf Samstag, den 10.05.2025, 11:30 Uhr, ereignete sich in der Köllner Straße in Elm eine Sachbeschädigung an Kfz. Der bislang unbekannte Täter begab sich zum PKW der 60-jährigen Geschädigten und zerstörte mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Heckscheibe des PKW. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter von der Örtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen. Rückfragen ...

