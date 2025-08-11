Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Radfahrer stürzt im Bikepark Winterberg
Winterberg (ots)
13-Jähriger verletzt sich schwer. Am 10.08.2025 um 16:45 Uhr befuhr ein 13-jähriger Junge aus Rheinland-Pfalz mit seinem Fahrrad die Strecke "Roadgap" im Bikepark Winterberg. Er stürzte aus bislang unbekannter Ursache. Der Junge verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert wurde.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell