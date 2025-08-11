Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch bei Straßenbauunternehmen

Brilon (ots)

Im Gallbergweg brachen bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Straßenbauunternehmen im Gallbergweg ein. Im Zeitraum vom 07.08.2025 um 19:00 Uhr bis zum 08.08.2025 um 06:45 Uhr brachen der oder die Täter auf dem Grundstück der Firma einen Baucontainer und zwei Kleintransporter auf. Ihr Diebesgut wurde durch einen aufgeschnittenen Zaun in Richtung Wendehammer im Gallbergweg abtransportiert. Aufgrund der Menge müssen die Täter ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

