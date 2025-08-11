PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit zwischen Bruchhausen und Elleringhausen

Olsberg (ots)

Am 08.08.2025 um 08:40 Uhr erhielt die Polizeiwache in Brilon Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht zwischen Elleringhausen und Bruchhausen. Offenbar war jemand über die Verkehrsinsel im Einmündungsbereich der L 743 und der K 47 gefahren. Den eingesetzten Beamten bot sich eine gut lesbare Unfallstelle. Aus Richtung Brilon-Wald kommend führte eine Brems- und Blockierspur zur Verkehrsinsel. Ein Verkehrsschild darauf war demoliert. Aus Richtung der Bremsspur gesehen hinter der Verkehrsinsel waren neben der Straße einige Büsche beschädigt. Hinter dem kurzen Abhang waren Reifenspuren auf der Wiese erkennbar, die etwa 200 Meter weiter zu einem beschädigten Baum und einem ebenfalls beschädigten Zaun führten.

Weil an der Unfallstelle ein Autokennzeichen gefunden wurde, geriet schnell der Fahrzeughalter in Verdacht. Dessen beschädigtes Auto befand sich an der Halteranschrift und der 48-jährige Fahrzeughalter öffnete den Polizeibeamten die Haustür. Ein Alkoholvortest fiel positiv aus. Der Olsberger musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Der Zeitpunkt des Verkehrsunfalls ist derzeit unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

