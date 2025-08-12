Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer Montag schwer verletzt worden. Auf der "Bahnhofstraße" war der 43-jährige Arnsberger gegen 20:40 Uhr in Richtung Bruchhausen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 48-jähriger Arnsberger mit seinem Auto aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn. Dann kollidierten die Fahrzeuge. Der 43-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er ist durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 48-jährige Autofahrer ist bei dem Unfall nicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen ist durch den Unfall Schaden entstanden. Jetzt ermittelt das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell