Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Rüttelplatte von Baustelle entwendet
Arnsberg (ots)
Zwischen Freitag, 8 Uhr und Montag, 7 Uhr ist "Zu den Gärten" eine Rüttelplatte entwendet worden. Die unbekannten Täter haben sich Zugang in einen Container verschafft. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.
