POL-HSK: Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Arnsberg (ots) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer Montag schwer verletzt worden. Auf der "Bahnhofstraße" war der 43-jährige Arnsberger gegen 20:40 Uhr in Richtung Bruchhausen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 48-jähriger Arnsberger mit seinem Auto aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn. Dann kollidierten die Fahrzeuge. Der 43-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er ist durch ...

mehr