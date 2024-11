Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbrüche in Kindergärten - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Im Stadtgebiet Dorsten, überwiegend im Ortsteil Feldmark, kam es in der letzten Nacht zu mehreren Einbrüchen in Kindergärten. Bislang unbekannte Täter hebelten in den meisten Fällen Türen oder Fenster auf, um sich so Zugang zu den Gebäuden zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume. Teilweise gingen die Täter auch hier gewaltsam vor und traten Türen ein. Die Unbekannten erbeuteten unter anderem Bargeld und elektronische Geräte.

Nach bisherigen Informationen sind Einrichtungen an folgenden Straßen betroffen:

Falkenstraße - Marler Straße - Hindemithstraße - Droste-Hülshoff-Straße - Barbarastraße

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird auch geprüft, ob möglicherweise Zusammenhänge bestehen.

Wer Angaben zu den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.: 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell