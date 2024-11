Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei sucht noch immer Autofahrer nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Rund ein Monat nach einer Unfallflucht auf der Bahnhofstraße, bei der ein Radfahrer schwer verletzt wurde, sucht die Polizei weiter nach dem beteiligten Autofahrer. Der Unfall selbst passierte am Freitag, 18. Oktober, gegen 13.40 Uhr. Ein 66-jähriger Radfahrer aus Gladbeck war gestürzt, weil ein Autofahrer die Fahrertür eines Autos (von innen) öffnete, während der Radfahrer vorbei wollte. Der Autofahrer brachte den Verletzten daraufhin ins Krankenhaus. Ausgemacht war, dass der Fahrer den Wagen parkt und ebenfalls ins Krankenhaus geht. Das passierte allerdings nicht - seit dem wird nach dem Fahrer gesucht. Beschreibung: etwa 55 Jahre alt, kräftige Statur, Brille, Bart. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen "taxigelben" Mercedes Kombi gehandelt haben. Nach dem Unfall war auch nach einem Zeugen gesucht worden - ursprünglich gab es die Vermutung, dass dieser Zeuge zuvor als Beifahrer in dem Auto saß. Das hat sich nicht bestätigt. Der Mann war nur zufällig an dem Unfall vorbeigekommen. Die Ermittlungen haben außerdem ergeben, dass es sich bei dem Fahrzeug um kein Taxi gehandelt hat.

Der Fahrer - oder wer Angaben machen kann - wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden.

