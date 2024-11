Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zusammenstoß auf Kreuzung

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag um 13:38 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dortmunder Straße/ Velsenstraße, bei dem ein 68- Jähriger aus Waltrop leicht verletzt wurde.

Eine 37- Jährige aus Dortmund fuhr mit ihrem Auto auf der Riphausstraße und wollte nach links in die Dortmunder Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto eines 68- Jährigen. Der Mann war auf der Velsenstraße in Richtung Riphausstraße unterwegs. Durch die Kollision wurde er leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro.

