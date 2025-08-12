Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Angaben zu Verkehrsunfall zwischen Transporter und 12-jähriger Fahrradfahrerin

Winterberg (ots)

Die Polizei bittet den Fahrer eines weißen Transporters, der Montagmorgen in Niedersfeld unterwegs war, sich zu melden. Aktuellen Erkenntnissen nach ist es zum Zusammenstoß zwischen seinem Auto und einer Fahrradfahrerin gekommen. Gegen 09:40 Uhr war der Autofahrer auf der "Ruhrstraße" unterwegs. Vermutlich als Post- oder Paketzusteller. Zeugenangaben zufolge trug der Mann ein T-Shirt mit dem Logo eines Logistikdienstleisters. Nach dem Unfall hat ein Gespräch zwischen dem Autofahrer und der 12-Jährigen stattgefunden. Jetzt bittet die Polizei ihn und weitere mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiwache in Winterberg zu melden. Telefonisch ist diese Dienststelle unter 02981 - 90200 erreichbar.

