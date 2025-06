Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Radfahrer stoßen zusammen und leisten anschließend Widerstand gegen Polizisten

Am Samstag (31.05.2025) um 21.40 Uhr kam es in Oelde auf der Ennigerloher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Oelderin und ihr 64-jähriger Ehemann befuhren die Straße in Richtung Oelde. Hierbei fielen die beiden einer Streifenwagenbesatzung auf, da sie in Schlangenlinien fuhren. Noch bevor die Beamten das Duo anhalten konnten, stießen sie mit ihren Fahrrädern zusammen. Der Mann stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Als die Polizisten das Ehepaar kontrollierte, leisteten die beiden Widerstand gegen die Maßnahmen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und legten dem Paar Handfesseln an. Die Polizisten ordneten die Entnahmen von Blutproben an und leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Oelder ein.

