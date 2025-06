Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Mehrere Kennzeichen gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zur Freitag, 30.5.2025 in Beelen mehrere Autokennzeichen. Die betroffenen Pkw standen auf den Straßen: Rottkamp, Nienkamp, Greffener Straße und Neumühlenstraße. Die meisten entwendeten Kennzeichen konnten im Nahbereich aufgefunden werden. Es fehlten jeweils die amtlichen Siegel. Wer hat in der Tatnacht dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

