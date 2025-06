Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unbekannte forderten Geld und attackierten Mann

Warendorf (ots)

Am Freitag, 30.5.2025, gegen 23.20 Uhr forderten Unbekannte Geld und den Schlüssel eines 37-jährigen Beckumers, als dieser zu Fuß auf der Antoniusstraße in Beckum unterwegs war. Der Beckumer ging nicht auf die Forderung ein und ging weiter in Richtung Liebfrauenkirche. Daraufhin erhielt der 37-Jährige einen Schlag ins Gesicht und stürzte. Anschließend wurde der Mann von mindestens zwei Personen mittels Faustschläge und Fußtritte attackiert. Dem Beckumer wurden dann noch seine Wertgegenstände gestohlen. In der Nähe sich aufhaltende Personen bemerkten die Tat und machten auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen. Eine Fahndung nach ihnen war erfolglos. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten 37-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell