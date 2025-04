Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Einbruch Autos gestohlen 2504087

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 23. April 2025, kam es in Monheim am Rhein zu einem Einbruchsdiebstahl in die Geschäftsräume eines karitativen Vereins, bei dem unter anderem zwei Fahrzeuge gestohlen wurden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen stellten Angestellte einer Hilfsorganisation fest, dass in der Nacht unbekannte Täter oder Täterinnen die Eingangstür des gemeinnützigen Vereins an der Brandenburger Straße aufgehebelt hatten. Die Geschäftsräume waren durchwühlt und Bargeld und zwei Laptops entwendet worden. Zudem brachen der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher eine Metallbox auf, in denen die Schlüssel für die Fahrzeuge des Vereins verwahrt wurden.

Sie entwendeten einen weißen Volkswagen Transporter mit der Aufschrift "Fernsehlotterie" sowie einen weißen Ford Transit Tourneo mit der schwarzen Aufschrift "SKFM Monheim" und flohen unerkannt mitsamt der Tatbeute.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Täter oder Täterinnen und den Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge vor. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, die Autos zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder Angaben zum aktuellen Standort der gesuchten Fahrzeuge geben?

Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell