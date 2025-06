Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß zwischen Pedelec und Motorrad

Warendorf (ots)

Am Sonntag (1.6.2025) um 14.10 Uhr kam es in Oelde an der Kreuzung Zum Buddenbaum / Hoher Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Ennigerloher befuhr mit seinem Pedelec die Straße Hoher Weg und beabsichtigte nach links in Richtung Ennigerloh abzubiegen. Hier befuhr ein 43-Jähriger aus Dorsten mit seinem Motorrad die Straße Zum Buddenbaum in Richtung Hoetmar. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Männer stürzten und verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Das Motorrad wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

