Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Polizei bei Stadtfest gefordert

Warendorf (ots)

Am langen Wochenende fand das Neubeckumer Stadtfest statt, an dem die Polizei mit Kräften vor Ort war. Es kam zu verschiedenen Einsätzen, bei denen die Beamtinnen und Beamten einschreiten mussten.

In der Nacht zu Freitag (30.5.2025, 1.15 Uhr) wollte ein tatverdächtiger 17-Jähriger aus Neubeckum von einem anderen 17-Jährigen Geld gewechselt haben. Da für ihn der Geldschein offensichtlich gefälscht war, lehnte der Neubeckumer den Wunsch des Tatverdächtigen ab. Anschließend zog der Tatverdächtige dem Jugendlichen sein Smartphone aus der Hosentasche und versuchte noch an dessen Geldbörse zu gelangen. Außerdem bedrohte der Tatverdächtige den Gleichaltrigen. Dem 17-Jährigen gelang es, das Telefon zurückzubekommen, als der Tatverdächtige kurz abgelenkt war. Anschließend flüchtete der Angegriffene, ebenso der Tatverdächtige.

Auch am Freitagabend (30.5.2025, 21.15 Uhr) führten die Einsatzkräfte stichprobenartige Kontrollen nach dem Waffengesetz durch. Als die Polizisten eine Gruppe Jugendlicher überprüfte, gab ein 15-Jähriger an, ein Messer in der Hosentasche zu haben. Die Beamten stellten das Messer sicher.

Am Samstagabend (31.5.2025, 22.25 Uhr) meldete sich ein 33-jähriger Beckumer bei den Beamten und gab an, von einem 35-jährigen Neubeckumer bedroht worden zu sein. Die Einsatzkräfte fahndeten anschließend vergeblich nach dem Tatverdächtigen.

Unangenehm auf fiel ein 50-Jährige zur fortgeschrittenen Stunde (1.6.2025, 0.30 Uhr), weil er junge Frauen belästigte. Als er von Polizisten angesprochen wurde, schrie der Neubeckumer herum und unterbrach die Einsatzkräfte permanent. Die Einsatzkräfte erteilten dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis. Weil er diesem nicht nachkommen wollte, führten Polizisten ihn vom Festgelände. Währenddessen beleidigte er die Beamten und spuckte einem Polizisten ins Gesicht.

Des Weiteren gab es am Sonntagabend (1.6.2025, 19.50 Uhr) auf dem Bahnhofsvorplatz eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und mehreren Jugendlichen. Der 21-Jährige sprach das Trio an, weil er deren Verhalten gegenüber seiner 19-jährigen Begleiterin ungebührlich empfand. Daraufhin sei einer der drei aggressiv auf ihn zugekommen und habe versucht, ihn zu schlagen. Der 21-Jährige aus Hamm habe diese Person in den Schwitzkasten genommen, um den Angriff zu verhindern. Die Begleiter hätten nun den 21-Järigen festgehalten und der aggressive Jugendliche hätte ihn ins Gesicht geschlagen. Dabei soll der Hammer die deutlich erkennbare Verletzung erlitten haben. Anschließend sei das Trio in einen weißen Mercedes GLS mit der Städtekennung "MK" gestiegen. Der Tatverdächtige sei 17 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, schwarze lockige Haare und war schwarz gekleidet. Seine Begleiter sind geschätzt gleichaltrig und waren ebenfalls schwarz gekleidet. Hinweise zu dem Tatverdächtigen, den beiden Tatbeteiligten sowie dem weißen Mercedes GLK nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 entgegen.

In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell