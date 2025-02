Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flasche als Wurfgeschoss

Erfurt (ots)

Sonntagabend wurde in Erfurt eine Glasflasche von einem Balkon auf Fußgänger geworfen. Eine 42-Jährige war mit einem 54-jährigen Mann gegen 21:00 Uhr in der Warschauer Straße zu Fuß unterwegs gewesen. Von einem Balkon aus schmiss ein Unbekannter eine Glasflasche in die Richtung der beiden Fußgänger. Der Mann bemerkte das Wurfgeschoss und zog die Frau aus der Flugbahn. Glücklicherweise verfehlte die Flasche die Beiden und schlug auf dem Boden auf. Die Polizei wurde hinzugerufen und die Beamten haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung im Versuch aufgenommen. (SE)

